قائدة مانشستر تتفوق على ميسي ورونالدو.. 3 أهداف من الزاوية في مباراتين متتاليتين (فيديو)

حظيت نجمة وقائدة فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم للسيدات، كاتي زيليم، بإشادة واسعة في عالم كرة القدم الانجليزية، بعد أن قامت بما عجز عنه نجوم الكرة الكبار وفي مقدمتهم من جمعا 11 كرة ذهبية، لاعب الفريق نفسه للرجال النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم سان جرمان الارجنتيني ليونيل ميسي، قد تمكنت من تسجيل ثلاثة أهداف في مباراتين متتاليتين، من الزاوية مباشرة، وهو أمر استثنائي في تاريخ الكرة سواء للرجال أو السيدات، فلم يسجل التاريخ الكروي لميسي أو رونالدو، أو أي من النجوم البارزين أن سجلوا من الزاوية مباشرة ثلاث مرات في مباراتين متتاليتين.

هدفها في مرمى مان سيتي:

🎯 @KatieZel 's stunning set-piece has been nominated for our Goal of the Month award! 📲🗳 #MUWomen | @Play_eFootball

وقالت صحيفة "ذي الصن" الإنجليزية إن اللافت في ما قامت به أيضا أنها سجلت الهدف الأول لها في شباك مان سيتي، الغريم التقليدي، ضمن دوري السيدات الأسبوع الماضي، ثم سجلت هدفين من الزاوية أيضا أمس أمام ليستر سيتي، لتمنح فريقها دفعة معنوية كبيرة، والأهداف الثلاثة بنفس الطريقة، وجميعها دخلت من الزاوية اليسرى لحارستي سيتي وليستر.

وسجلت زيليم من الزاوية اليسري، بكرة سريعة منحنية، خدعت حارسة ليستر مرتين، وقبلها حارسة سيتي. وكان المثير في الامر أنها سجلت ركنيتين أمام ليستر في أربع دقائق فقط. وأسهمت زيليم في صعود مان يونايتد إلى المركز الثالث في ترتيب دوري السيدات "السوبر ليغ" بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر.

لقطتان لهدفي زيليم في مرمى ليستر سيتي في غضون 4 دقائق:

Yes, these are two different clips 😅



🎯 @KatieZel has now scored 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 goals directly from corners in her last two games...#MUWomen | #FAWSL pic.twitter.com/p7rgyWKVoV