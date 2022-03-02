السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في "البارالمبية الشتوية" تحت علم محايد

المصدر: الإمارات اليوم

سيُسمح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين التي تنطلق الجمعة، وفق ما أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية الاربعاء، بعد تساؤلات بشأن مصيرهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الاسبوع الماضي. وقالت اللجنة في بيان إن الرياضيين سيشاركون "بصفتهم محايدين وتحت راية العلم البارالمبي ولن يتم وضعهم في جدول الميداليات".





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