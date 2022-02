"نوبة غضب" تتسبب في إقصاء بطل أولمبياد طوكيو من "أكابولكو للتنس" (فيديو)

جرى استبعاد نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف من منافسات الفردي في بطولة اكابولكو المكسيكية اليوم، عقب نوبة الغضب التي ألمت به بعد خسارته في منافسات الزوجي. وقام زفيريف الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو بضرب المقعد الخاص بحكم المباراة بمضربه عدة مرات، بينما كان الحكم جالسا على المقعد، وذلك عقب هزيمته 2 /6 و6 /4 و6 /10 مع شريكه البرازيلي مارسيلو ميلو أمام البريطاني ليود جلاسبول والفنلندي هاري هيليوفارا.

This is awful from Alexander Zverev. Takes more than one swipe to almost hit the umpire pic.twitter.com/R358EIZ9St