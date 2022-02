طفل هندي يحقق معجزة.. تغلّب على أذكى رجل في العالم (فيديو)

تلقى الأستاذ الهندي الكبير في الشطرنج راميشبابو براغناناندا البالغ من العمر 16 عامًا موجة من الثناء الثلاثاء بعد فوزه المدوي على المصنف الأول عالميًا في لعبة الأذكياء النروجي سفن ماغنوس كارلسن في بطولة عبر الإنترنت.

تغلب الشاب الهندي على كارلسن البالغ من العمر 31 عاما في وقت متأخر من ليلة الاثنين الثلاثاء في دورة آيرثينغس ماسترز للشطرنج السريع.

وقال براغناناندا باقتضاب بعد فوزه باللون الأسود بـ39 حركة "حان وقت الذهاب إلى الفراش، لا أعتقد أنه يمكنني تناول العشاء الساعة 2:30 صباحًا".

India’s chess prodigy #Rameshbabu Praggnanandhaa defeats World No. 1 Magnus Carlsen in the eighth round of the #AirthingsMasters rapid online chess tournament. pic.twitter.com/a1zi9x422p