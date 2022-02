الاتحاد الدولي مذهول من هدف خرافي على طريقة "ركلة العقرب" (فيديو)

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيديو لهدف تم تسجيله في الدوري الأسترالي لكرة القدم، سجله لاعب فريق ويسترن يونايتد، غاروسيو، في شباك فريق ضيفه ويسترن سيدني وانديريرز، حيث تم تسجيل الهدف على طريقة ركلة العقرب وهي نادرة الحدوث، وهو ما جعل الاتحاد الدولي غير مصدق الهدف الذي أحرز في المباراة.

وأحرز المدافع غاروسيو، الهدف في منتصف الشوط الثاني عندما استقبل كرة عرضية في وضعية طائرة، ليسدد الكرة بعقب القدم مسجلا الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة.

وعلق الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الفيديو: "لقد رأيت ذلك 4 مرات وما زلت لا أصدقه. تعال لمشاهدة هدف ركلة العقرب وابق للتعليق، يوم أحد خاص من غاروسيو".

وقال اللاعب غاروسيو، في تصريح صحافي على هدفه الاستثنائي: "لقد قصدت ذلك، ولكن هل يمكنني أن أفعل ذلك مرة أخرى في غضون ألف مرة؟ ربما لا".

ورشح مدرب فريق ويسترن يونايتد، جون ألويزي، مدرب ويسترن يونايتد، هدف غارسيو، أن يفوز بجائزة بوشكاش وقال: "من المحتمل أنه مرشح لجائزة بوشكاش (أفضل هدف على مستوى العالم) دعونا نأمل أن يحصل على ذلك".

