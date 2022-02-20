سخرية واسعة من نيمار بسبب "أسوأ ركلة جزاء" في ليلة الخسارة المدوية لسان جيرمان (فيديو)

المصدر: حميد نعمان - دبي

تعرض نجم المنتخب البرازيلي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار، إلى سخرية واسعة أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبرته العديد من وسائل الإعلام والمشجعين "أسوأ ركلة جزاء" سددها نيمار في مشواره الكروي. وجاءت الركلة الضائعة في الدقيقة 58 حين كان فريقه منهزما 3-1 أمام مضيفه نانت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الفرنسي أمس.

وبعد أيام قليلة من ركلة شهيرة أضاعها زميله ليونيل ميسي أمام حارس ريال مدريد تيبو كورتوا في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، جاء الدور على نيمار بتسديدة ضعيفة للغاية، حيث أراد الاستعراض فيها، لكن النهاية كانت مثيرة للسخرية بحسب مشجعي سان جرمان وغيرهم على التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم "لم أر مثلها من نيمار"، وشبهها آخرون بـ"ركلة زاها"، في إشارة إلى ركلة سيئة للغاية سبق وسددها لاعب كوت ديفورا وكريستال بالاس ويلفريد زاها أمام نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي.

وعلق آخر على ركلة نيمار "حتى لو لم يتجه الحارس إلى الجهة الصحيحة، فلأنها تسديدة بطئية، كان بإمكانه تعديل الوجهة والعودة للتصدي لها"، وقال أحدهم "الكل يريد أن يكون مثل جورجينيو" في إشارة إلى الركلة الشهيرة التي أضاعها لاعب تشلسي ومنتخب إيطاليا جورجينيو. وعلق أحدهم بالقول "ويستغربون لماذا مبابي يريد الرحيل عن هذا الفريق".

وكان يمكن لهذه الركلة أن تقلص الفارق إلى هدف لفريقه، حيث سبق وسجل نيمار نفسه الهدف الوحيد، لكن طريقة تسديده للركلة سببت صدمة لمشجعي الفريق، كونه سددها بضعف شديد على الأرض على يسار حارس نانت لافونت، الذي لم يبذل أي جهد في التصدي لها. وعلقت صحف مثل "ليكيب" الفرنسي على الخسارة واعتبرتها مدوية وقاسية و"مخزية" لفريق دخل بكامل نجومه، وكان منتشيا من فوز مهم على ريال مدريد قبل أيام.

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