نجم برتغالي شهير يحمل لاعبا منافسا بيديه لمنعه من إضاعة الوقت (فيديو)

صنع النجم البرتغالي المخضرم ريكاردو كواريسما الحدث قبل أيام حين قام بحركة غريبة وعجيبة لمنع لاعب منافس من إضاعة الوقت على أرض الملعب. وذكر موقع "سبورت إف"، أن كواريسما الذي يلعب حاليا لفريق فيتوريا غيماريش في الدوري البرتغالي، لم يتأخر كثيرا حين سقط لاعب منافس على أرض الملعب من فريق بليننسي الذي يتذيل الدوري البرتغالي، وفي أمس الحاجة لأي فوز، بينما فريق فيتوريا تهمه النتيجة في الصراع على المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية.

Ricardo Quaresma will not tolerate time-wasters 🤣



(via @SPORTTVPortugal)pic.twitter.com/3Qn8nhqg4l