طلبة في أميركا يشاهدون مباراة سان جرمان وريال مدريد خلال المحاضرة (فيديو)

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مجموعة من الطلبة الذين حضروا محاضرة في إحدى الجامعات الأميركية الثلاثاء الماضي، انشغلوا بمتابعة البث المباشر لمباراة باريس سان جرمان وريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها باريس بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 93.

وخلال إلقاء المحاضرة، قام أحد الطلبة بتصوير شريط فيديو يوضح بث المباراة على الحواسيب المحمولة لزملائه من الجنسين، بينما كان آخرون مركزين في متابعة الدرس. ولم تحدد الصحيفة إسم الجامعة، لكنها أشارت إلى أن هذه الظاهرة أصبحت معتادة في أغلب الجامعات الاميركية، حيث الاهتمام المتزايد بكرة القدم، وخاصة المباريات التي يشارك فيها نجمي باريس سان جرمان البرازيلي نيمار والارجنتيني ليونيل ميسي، صاحبي الشعبية الطاغية في وسط جمهور الكرة في أميركا، إلى جانب كريستيانو رونالدو.

وعادة ما تتزامن مواعيد المحاضرات الجامعية في مجموعة من الولايات الاميركية مع توقيت بث مباريات دوري أبطال أوروبا، وهو ما جعل مشاهدة عدد متزايد للطلبة لهذه المباريات أمرا معتادا في السنوات الماضية.

US students streaming PSG vs Real Madrid during class 😅



Football is life 🤩



🎥 @GilTakes #UCL pic.twitter.com/VlsaOyO0dL