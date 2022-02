مفاجأة.. ريال مدريد ينشر فيديو "مرعب" لفريق سان جرمان قبل القمة الأوروبية (فيديو)

يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على باريس سان جرمان الفرنسي عند الساعة 12 من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء بتوقيت الامارات، في افتتاح مرحلة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويتزامن معها مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سيلعب خارج أرضه أيضاً مع سبورتينغ البرتغالي.

وستقام المباراة على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية باريس، وسط متابعة جماهيرية كبيرة من المشجعين حول العالم، الذين يترقبون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإلى جواره نيمار يخوضون اللقاء المثير أمام الفريق "الملكي" غريمهم السابق.

وتفاجأ الجمهور بنشر موقع ريال مدريد على "تويتر" لفيديو لجميع أهداف الفريق في دوري الأبطال هذا الموسم خصوصا أن الريال تجاوز مرحلة المجموعات في الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق 5 نقاط عن اقرب مطاديه انتر ميلان الايطالي.

