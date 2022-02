كريستيانو رونالدو يواجه ظاهرة غريبة في تسجيل الأهداف (فيديو)

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ظاهرة غريبة في غيابه عن تسجيل الأهداف مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد، مما أدى لانتقادات عديدة من جمهوره الذي بات يتساءل عن اقتراب نهايته "كرويا" أو احتمال توقف مسيرته مع الفريق الانجليزي.

ومنذ 30 ديسمبر الماضي لم يتمكن أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ان يهز شباك خصومه ليسجل أطول فترة جفاف له مع الشباك منذ أكثر من عقد، خاصة أن كراته غابت عن معانقة المرمى في آخر مباراة خاضها فريقه امام ساوثهامتون السبت ضمن الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وكانت هذه ثامن مباراة له لم يهز فيها الشباك، ستة منها في الدوري ومباراتان في كأس الاتحاد، مما أدى لانتقادات واسعة من الجمهور على السوشال ميديا الذين نشروا صورا وفيديوهات تدل على الخبية التي يعيشها النجم البرتغالي.

