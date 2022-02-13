كريستيانو رونالدو يواجه ظاهرة غريبة في تسجيل الأهداف (فيديو)

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ظاهرة غريبة في غيابه عن تسجيل الأهداف مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد، مما أدى لانتقادات عديدة من جمهوره الذي بات يتساءل عن اقتراب نهايته "كرويا" أو احتمال توقف مسيرته مع الفريق الانجليزي.

ومنذ 30 ديسمبر الماضي لم يتمكن أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ان يهز شباك خصومه ليسجل أطول فترة جفاف له مع الشباك منذ أكثر من عقد، خاصة أن كراته غابت عن معانقة المرمى في آخر مباراة خاضها فريقه امام ساوثهامتون السبت ضمن الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وكانت هذه ثامن مباراة له لم يهز فيها الشباك، ستة منها في الدوري ومباراتان في كأس الاتحاد، مما أدى لانتقادات واسعة من الجمهور على السوشال ميديا الذين نشروا صورا وفيديوهات تدل على الخبية التي يعيشها النجم البرتغالي.

What a goal this would have been



Is @Cristiano doing more harm than Good at @ManUtd ??



Give your opinion in the comment section. pic.twitter.com/ad2QafnOp2 — Micah Bello (@MicahBello_) February 13, 2022

ويعود آخر هدف لرونالدو الى مباراة بيرنلي في الجول 20 من الدوري، عندما احرز الهدف الثالث في المباراة التي انتهت لصالح مانشستر يونايتد 3-1.

وعلى مدى مسيرته المميزة سجل رونالدو على 688 هدفًا على مستوى الأندية، لكنه لم يخض ست مباريات متتالية دون أن يسجل منذ عام 2009، ليضع علامات استفها عن هذه الظاهرة الغربية التي تنتابه حاليا.

وستكون مباراة مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الخامس في الدوري، أمام برايتون ليلة الثلاثاء محط أنظار العديدين لمراقبة رونالدو وقدرته على انهاء الجفاف العاطفي مع الشباك.

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