طرد 5 لاعبين في مباراة مجنونة خرجت عن النص والسيطرة! (فيديو)
خرجت مباراة الغريمين بورتو وضيفه سبورتينغ لشبونة عن النص والسيطرة في الجولة 22 من الدوري البرتغالي لكرة القدم، واضطر الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه خمسة لاعبين بينهم مدافع بورتو ولاعب ريال مدريد السابق بيبي المعروف بمشاغباته في ملاعب كرة القدم.
Bem vindo ao Porto!!!— Lions Den (@LionsDen1906) February 11, 2022
Será que o Estádio vai ser interditado?
Ou não passa nada!!!#DiaDeSporting #SportingCP #OndeVaiUmVaoTodos #LigaNacional pic.twitter.com/0rXA6uLmZY
وأظهرت الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات بين اللاعبين وإداريين وآخرين نزلوا إلى أرض الملعب فيما كان الحكم يشهر بطاقاته بشكل غريب وسط الزحمة والنقاشات المحتدمة بين الفريقين.
وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 الذي رفع رصيد بورتو في الصدارة إلى 60 نقطة. فيما بقي سبورتينغ لشبونة في المركز الثاني بِرصيد 54 نقطة.
Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting 🤯😳— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 11, 2022
Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.
The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! 🔵👏 pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh
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