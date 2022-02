طرد 5 لاعبين في مباراة مجنونة خرجت عن النص والسيطرة! (فيديو)

خرجت مباراة الغريمين بورتو وضيفه سبورتينغ لشبونة عن النص والسيطرة في الجولة 22 من الدوري البرتغالي لكرة القدم، واضطر الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه خمسة لاعبين بينهم مدافع بورتو ولاعب ريال مدريد السابق بيبي المعروف بمشاغباته في ملاعب كرة القدم.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات بين اللاعبين وإداريين وآخرين نزلوا إلى أرض الملعب فيما كان الحكم يشهر بطاقاته بشكل غريب وسط الزحمة والنقاشات المحتدمة بين الفريقين.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 الذي رفع رصيد بورتو في الصدارة إلى 60 نقطة. فيما بقي سبورتينغ لشبونة في المركز الثاني بِرصيد 54 نقطة.

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting 🤯😳



Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.



The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! 🔵👏 pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh