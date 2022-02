جولة مذهلة بالفيديو في كراج سيارات كريستيانو رونالدو (فيديو)

نشرت صحيفة "صن" البريطانية تقريرا عن اسطول سيارات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يحتفظ به في كراج منزله في العاصمة الاسبانية مدريد، من خلال جولة بالفيديو قامت بها زوجته جورجينا رودريغيز خلال الفيلم الوثائقي الذي بثته "نتفليكس" أخيرا.

ويوثّق الفيلم دخول جورجينا إلى مرآب السيارات الخاص لرونالدو لتظهر في الصورة مجموعة مذهلة من السيارات الفارهة والباهضة الثمن التي يمتلكها النجم البرتغالي الحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وقالت الصحيفة أن مجموع ثمن هذه السيارات الخارقة التي ظهرت واقفة بشكل مثالي في طابور المرآب، يصل الى 17 مليون جنيه استرليني (أكثر من 85 مليون درهم إماراتي).

وضم الأسطول، سيارة بوغاتي تشيرون رونالدو 2 مليون جنيه إسترليني على الأقل، تليها سيارته Ferrari 599 GTO، وتقدر قيمتها بـ 500.000 جنيه إسترليني، ثم McLaren Senna بقيمة 750.000 جنيه إسترليني.

كما شوهدت سيارة Rolls-Royce Cullinan وثمنها (300 ألف جنيه إسترليني) فضلا عن Rolls-Royce Phantom Drophead coupe (500 ألف جنيه إسترليني).

وقالت الصحيفة أن نظرة سريعة في الفيديو تكشف عن سيارة بوجاتي فيرون (1.5 مليون جنيه إسترليني)، وسيارة مرسيدس بنز S65 AMG بيضاء (200 ألف جنيه إسترليني)، وسيارة مكلارين MP4-12C برتقالية (220 ألف جنيه إسترليني)، وسيارة لامبورغيني أفينتادور (270 ألف جنيه إسترليني)، كما ظهرت سيارة Big Merc G-Wagon Brabus (600 ألف جنيه إسترليني)، التي حصل عليها كهدية من جورجينا.

وهناك ما لا يقل عن أربع سيارات أخرى مخفية بجانب الإطارات الاحتياطية - بما في ذلك سيارة فيراري فضية، ومرسيدس AMG GLE 63 وميرك أسود آخر للاستخدام اليومي.

كما تم تصوير جورجينا أيضًا في سيارة رينج روفر خلال الحلقة الأولى.

