اشتباك بالأيدي بين اللاعبين عقب فوز مصر على المغرب في كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

شهدت مباراة مصر والمغرب التي أقيمت مساء اليوم الأحد في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية اشتباك بسيط عقب المباراة في الطريق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، حيث ظهر عدد من لاعبي المنتخبين في محاولة اشتباك، فيما حاول مدير المنتخب المصري وائل جمعة تهدئة الأوضاع بين اللاعبين، خاصة بين مصطفى محمد وحارس مرمى منتخب المغرب وعدد أخر من اللاعبين.



ونشر حساب "جول إفريقيا" الرسمي عبر موقعه في "تويتر" فيديو المشادة التي حدثت بعد المباراة لكنها لم تتطور إلى حد كبير في ظل وجود عدد كبير حاول تهدئة الأوضاع بين اللاعبين.



وكان المنتخب المصري قد نجح في تحقيق الفوز على المغرب بنتيجة 2-1 ليصعد إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ويقابل الكاميرون يوم الخميس المقبل، ويصبح المنتخب العربي الوحيد الذي صعد إلى الدور نصف النهائي.

🚨 ANGRY SCENES AFTER EGYPT BEAT MOROCCO TO ADVANCE TO THE SEMIFINALS OF AFCON.



