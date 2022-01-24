منتخب العراق يعترض على نتائج فحوص كورونا للاعبيه في طهران.. يواجه مشاكل إدارية

المصدر: بغداد-وكالات

طالبت بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم التي وصلت العاصمة طهران الأحد باعادة الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لاثنين من اللاعبين ومدرب حراس المرمى والمدير الاداري، بعد ان اظهرت النتائج إيجابية الفحوص بعد وصول البعثة الى ايران.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الايراني في السابع والعشرين من يناير الجاري في طهران، ضمن تصفيات آسيا من الدور الحاسم المؤهل الى نهائيات كاس العالم 2022 في قطر.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان الاثنين "اعترضت إدارة وفد المنتخب اليوم على نتائج الفحوصاتِ التي أجريت امس الأحد لبعثةِ المُنتخب الوطني، حيث ثبتَ فيها ظهور نتيجة فحص ايجابيةٍ للاعبين ياسر قاسم ومناف يونس فضلاً عن مدرب حراس المرمى والمدير الاداري واثنين من الاداريين".

واشار إلى أن "ادارة البعثة طالبت اعادة الفحص للأشخاصِ الذين ظهرت فحوصاتهم ايجابيةً لكونهم أجروا فحوصات +بي سي آر+ قبل السفر الى إيران بساعات قليلة وكانت نتيجة الفحص سلبية".

وبحال فوز إيران ستضمن تأهلها إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخها، اذ تتصدر المجموعة الأولى في الدور الثالث برصيد 16 نقطة من 6 مباريات بعد بداية مشوار رائع، فيما يقبع العراق في المركز الخامس قبل الأخير مع أربع نقاط فقط من دون تحقيق أي فوز.

وكان الاتحاد العراقي ذكر الأحد عدم امكانية التحاق علي فائز مدافع "أسود الرافدين" والقادسية الكويتي بالمنتخب لاصابته بفيروس كورونا في الكويت.

ويواجه منتخب العراق مشاكل ادارية تتعلق بمواعيد وصول عدد من لاعبيه المحترفين بعد أنّ الغيت رحلات طيران مقررة اليوم من تركيا الى إيران، بسبب سوء الاحوال الجوية حسب الاتحاد العراقي.

واوضح الاتحاد أنّ "ادارة الوفد تبذل جهوداً لتأمين وصول اللاعبين فرانس بطرس وزيدان اقبال ومهند جعاز وأمير العماري وعلي الحمادي في وقت مناسب قبل موعد المباراة، لان الاجراءات الصحية ترغم الانتظار (24 ساعة) لما بعد الوصول".

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