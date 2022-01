"نتفليكس" تكشف لقطات من فيلم جورجينا ورونالدو.. من حي "جاكا" الفقير إلى منزل الثراء (فيديو)

كشف موقع "نتفليكس" اليوم (الأحد) عن لقطات ومقتطفات للفليم الوثائقي الذي ينوي بثه يوم 27 يناير 2022 تحت اسم "I am Georgina" ويتحدث عن حياة جورجينا رودريغيز زوجة النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر الموقع على حسابه الرسمي فيديو اعلاني يتناول لقطات من الفيلم بمقدمته، التي تظهر فيها جورجينا وهي تتحدث عن حياتها وعلاقتها بأحد أهم نجوم كرة القدم في العالم، وكيف غيّرت هذه العلاقة حياتها من مجرد بائعة ملابس في أحد متاجر "غوتشي" قبل ست سنوات إلى واحدة من أهم الشخصيات بعد أن إلتقت رونالدو عن طريق الصدفة، ثم دخلت بعدها عالم المال والثراء لتصبح عارضة ازياء وسيدة أعمال ومقدمة برامج ويتابعها حاليا أكثر من 31 مليون متابع على السوشال ميديا.

She’s a business woman, mom and Cristiano Ronaldo’s partner; and in this intimate series, we take an in-depth look into her daily life. I Am Georgina launches Jan 27 🐐 pic.twitter.com/0qNLbL6utQ