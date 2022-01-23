"نتفليكس" تكشف لقطات من فيلم جورجينا ورونالدو.. من حي "جاكا" الفقير إلى منزل الثراء (فيديو)

المصدر: دبي-الامارات اليوم

كشف موقع "نتفليكس" اليوم (الأحد) عن لقطات ومقتطفات للفليم الوثائقي الذي ينوي بثه يوم 27 يناير 2022 تحت اسم "I am Georgina" ويتحدث عن حياة جورجينا رودريغيز زوجة النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر الموقع على حسابه الرسمي فيديو اعلاني يتناول لقطات من الفيلم بمقدمته، التي تظهر فيها جورجينا وهي تتحدث عن حياتها وعلاقتها بأحد أهم نجوم كرة القدم في العالم، وكيف غيّرت هذه العلاقة حياتها من مجرد بائعة ملابس في أحد متاجر "غوتشي" قبل ست سنوات إلى واحدة من أهم الشخصيات بعد أن إلتقت رونالدو عن طريق الصدفة، ثم دخلت بعدها عالم المال والثراء لتصبح عارضة ازياء وسيدة أعمال ومقدمة برامج ويتابعها حاليا أكثر من 31 مليون متابع على السوشال ميديا.

She’s a business woman, mom and Cristiano Ronaldo’s partner; and in this intimate series, we take an in-depth look into her daily life. I Am Georgina launches Jan 27 🐐 pic.twitter.com/0qNLbL6utQ — Netflix Nigeria (@NetflixNaija) January 22, 2022

ويتكون الفيلم من ست حلقات سيتم عرضه اعتبارا من 27 يناير الجاري وفي يوم عيد ميلاد ال28 لجورجينا التي تبدأ الفيلم وتقول "اناجورجينا.. عمري 27 عاما"، وتذهب بالذاكرة إلى مدينة جاكا الاسبانية التي نشأت في احيائها الفقيرة، وتقول أن الانسان يجب أن لا ينسى بداياته وأصوله.

وأكدت جورجينا خلال الفيلم الاعلاني القصير أن رونالدو انسان رائع وبسيط ومتواضع في تعامله وأنه حول حياتها إلى أشبه بالحلم، وقالت "أنا إمرأة محظوظة"، فيما يرد رونالد بأنها الفتاة الحقيقة التي أحبها.

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