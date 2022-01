ميسي يصف أسطورة ليفربول بـ"الحمار".. والسبب محمد صلاح (فيديو)

كشف أسطورة ليفربول الإنجليزي جيمي كاراغر، أن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أرسل له رسالة خاصة على إنستغرام، زاعمًا أنه وصفه فيها بـ"الحمار"، وذلك على خلفية حديثه التحليلي عبر قنوات “Sky Sports” .

وسجّل أسطورة برشلونة هدفًا واحدًا فقط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في موسم 2021/22، وكان الكثير من أداؤه دون المستوى.

وفي تحليله يوم الاثنين الماضي قال كاراغر على شاشة "Sky Sports" أن انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان خطوة إلى الوراء، ما جعل مستوياته تنحدر بشكل واضح خلال الموسم الحالي.

وأضاف كاراغر أنه أدرج محمد صلاح في تشكيلته المفضلة لـ2022 بدلًا من ميسي، ورغم فوز ميسي بكوبا أميركا مرة أخرى في الصيف، وحصل على لقب هداف البطولة، فإن كاراغر يرى أنه لا يستحق الدخول في التشكيلة.

وعقب الحلقة، وفقًا لكاراغر، بعث ميسي برسالة عبر “انستغرام” يصف فيها جيمي كاراغر بالحمار.

وقال كاراغر عن الأمر: “إنه شرف لي أن يصفني أفضل لاعب في التاريخ بالحمار”.

وأضاف"أنا حمار مقارنة بك...لكنني لن أضمك لتشكيل العام أيضًا".

Honoured to be called a donkey by the Legend Lionel Messi! @EASPORTSFIFA



pic.twitter.com/mruaGNuC1Z