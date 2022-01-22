ميسي يصف أسطورة ليفربول بـ"الحمار".. والسبب محمد صلاح (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

كشف أسطورة ليفربول الإنجليزي جيمي كاراغر، أن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أرسل له رسالة خاصة على إنستغرام، زاعمًا أنه وصفه فيها بـ"الحمار"، وذلك على خلفية حديثه التحليلي عبر قنوات “Sky Sports” .

وسجّل أسطورة برشلونة هدفًا واحدًا فقط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في موسم 2021/22، وكان الكثير من أداؤه دون المستوى.

وفي تحليله يوم الاثنين الماضي قال كاراغر على شاشة "Sky Sports" أن انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان خطوة إلى الوراء، ما جعل مستوياته تنحدر بشكل واضح خلال الموسم الحالي.

وأضاف كاراغر أنه أدرج محمد صلاح في تشكيلته المفضلة لـ2022 بدلًا من ميسي، ورغم فوز ميسي بكوبا أميركا مرة أخرى في الصيف، وحصل على لقب هداف البطولة، فإن كاراغر يرى أنه لا يستحق الدخول في التشكيلة.

وعقب الحلقة، وفقًا لكاراغر، بعث ميسي برسالة عبر “انستغرام” يصف فيها جيمي كاراغر بالحمار.

وقال كاراغر عن الأمر: “إنه شرف لي أن يصفني أفضل لاعب في التاريخ بالحمار”.

وأضاف"أنا حمار مقارنة بك...لكنني لن أضمك لتشكيل العام أيضًا".

Honoured to be called a donkey by the Legend Lionel Messi! @EASPORTSFIFA



pic.twitter.com/mruaGNuC1Z — Jamie Carragher (@Carra23) January 21, 2022

وفي حديثه أمس الجمعة عبر “Sky Sports” أوضح كاراغر: “يبدو أن حديثي لم يعجب ميسي، لقد نعتني بالحمار، ومع ذلك لن أضمه لتشكيلتي بدلًا من محمد صلاح”.

ورأى المحلل الرياضي في Sky Sports أن ميسي لم يظهر بشكل جيد، "وحتى بفوزك بلقب كوبا أميركا في الصيف، لم يكن ذلك كافيا لإبعاد محمد صلاح" عن التشكيل.

يشار إلى أن كاراغر أحد هؤلاء الذين لم يقتنعوا بصفقة انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان.

يعمل كاراغر (43 عامًا) في الوقت الحالي محللًا لدى قنوات “Sky Sports” وقد انتقد مستويات ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان منذ الانتقال إليه الصيف الماضي.

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