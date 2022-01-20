حالة واحدة لمواجهة مصر مع الجزائر في أمم أفريقيا.. ورياض محرز يرفض "العودة إلى الديار"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يمتلك المنتخب الجزائري فرصة واحدة للتأهل إلى دور ال16 في بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون عندما يواجه ساحل العاج اليوم الخميس (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات)، إذ أن الفوز وحده سيمنع حدوث صدمة كبيرة ل"محاربي الصحراء" ويجنبهم الخروج من البطولة التي كانوا قد حملوا لقبها مرتين، الأولى على أرضهم في 1990 والثانية في النسخة الماضية التي جرت أحداثها في مصر.

ويتذيل المنتخب الجزائري المجموعة الخامسة بنقطة وحيدة، دون أن يسجل أي هدف، وللتأهل يتوجب عليه الفوز ورفع رصيده إلى 4 نقاط، والمفارقة أن الانتصار على ساحل العاج بفارق هدفين أو أكثر سيضمن تأهل الجزائر إما بالمركز الأول أو الثاني، وسيسهل مواجهته في دور الـ16، أما التعادل أو الهزيمة ستعني خروج الجزائر رسميا، بغض النظر عن نتيجة اللقاء الآخر بين غينيا الاستوائية وسيراليون.

وفي حال فوز الجزائر بهدفين أو أكثر على ساحل العاج وتعادل سيراليون مع غينيا الاستوائية فإن الجزائر ستتصدر مجموعتها وستضرب موعداً مع المنتخب المصري في الدور الثاني.

وكان المنتخب المصري قد حل وصيفاً في مجموعته خلف نيجيريا بعد خسارة وانتصارين.

من جهته، قال النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في مؤتمر صحافي إنه "ليس مستعدا للعودة إلى الجزائر".

وقال محرز في المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي، أنا أرفض العودة إلى الديار، المباراة ستكون صعبة أمام منتخب قوي، ولكننا عازمون على الفوز".

وكان المنتخب الجزائري قد تعادل أمام سيراليون من دون أهداف، ثم خسر أمام غينيا الاستوائية بهدف وحيد.

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