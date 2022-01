هدف محمد صلاح الأول في كأس الأمم الإفريقية من زاوية رائعة (فيديو)

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيديو هدف الأول لمنتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون والذي جاء من إمضاء أفضل لاعبي العالم محمد صلاح، وأحرزه بطريقة رائعة من تسديدة داخل منطقة الجزاء خادعت الحارس.

والرائع في الفيديو الذي نشر بعد المباراة أنه جاء من مكان قريب من الدولي المصري محمد صلاح، وأظهر بداية الهجمة ونهايتها في الشباك واحتفال محمد صلاح ولاعبي مصر بالهدف، ثم عودة صلاح إلى منتصف ملعبه عقب سجدة الشكر مع لاعبي المنتخب المصري، وقام أيضاً بتحية الجمهور المصري.

وأكد محمد صلاح، عقب المباراة سعادته بالفوز الذي تحقق وأشار إلى أمنيته أن تكون هذه هي البداية (طالع التفاصيل).

ونجح المنتخب المصري في تحقيق فوز صعب على غينيا بيساو، بهدف دون مقابل ليحقق أول فوز له في البطولة، مع استمرار عدم رضا الجمهور عن الأداء بشكل عام.

Exclusive angle on #MoSalah's winning strike! What a pass from @amrelsolia to end a great team effort.#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #TeamEgypt | @EFA | @Pharaohs | @MoSalah pic.twitter.com/BANnueI0vZ