بعد رفض ليفربول تجديد عقده.. ماذا يفعل محمد صلاح للخروج من الأزمة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

وجد النجم المصري وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح، نفسه في موقف صعب بعد رفض النادي الإنجليزي تلبية متطلباته لتجديد تعاقده، وهو ما يجعل اللاعب المتواجد حالياً في الكاميرون مع منتخب بلاده يفكر في خروج سريع من الأزمة الحالية خاصة وأن أكبر الأندية في العالم حالياً لم تبدي رغبتها في التعاقد مع صلاح، وتوجه كل نادي إلى لاعب أخر.

ويتوجب على محمد صلاح للخروج هذا المأزق، أولاً التنازل عن بعض من متطلباته المالية من أجل البقاء في النادي، خاصة في ظل التقارب بين اللاعب وجمهور النادي الذي أصبح يعشق اللاعب، أو البحث عن نادي أخر يحقق له ما يريد، وإن كان هذا صعب جداً في الوقت الحالي، بسبب انشغال الأندية التي كانت تبحث عن صلاح سابقاً ومنها ريال مدريد بالتعاقد مع لاعبين أخرين مثل الفرنسي كيليان مبابي.

وكانت تقارير إنجليزية قد أعلنت في وقت سابق عن رفض نادي ليفربول طلبات محمد صلاح المادية لتجديد تعاقده مع النادي لأسباب جوهرية للحفاظ على استقرار الفريق (طالع التفاصيل)

وقد يتجه محمد صلاح، إلى تغيير وكيل أعماله الكولومبي رامي عباس، الذي ربما كان أحد الأسباب في فشل المفاوضات مع الفريق، وقد لا يجد له نادي أخر يبدأ فيه محمد صلاح بعد وصول عمره إلى 30 عاماً، ليبدأ النادي تفاوض جديد مع اللاعب من خلال وكيل أعمال جديد.

ويبحث محمد صلاح حالياً النجاح مع المنتخب المصري بعد الخسارة أمام نيجيريا في بداية مباريات المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، حيث تعرض اللاعب لهجوم كبير عقب الخسارة والظهور بمستوى سيء.

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