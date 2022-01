ساديو ماني يوجه رسالة تحذير إلى محمد صلاح وكيتا (فيديو)

وجه اللاعب السنغالي ساديو ماني، رسالة تحذير مرحه إلى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونابي كيتا لاعب منتخب غينيا، حيث تساءل عن الفريق الذي سيلاقيه في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وأكد أنه لا يعلم من سيقابل منتخب السنغال في النهائي هل هو منتخب مصر أم غينيا.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية عبر تويتر فيديو مصور للنجم السنغالي في رسالة ضاحكة قال فيها: "لدي رسالة خاصة للغاية لأصدقائي، نابي كيتا ومحمد صلاح، لا أعرف ماذا أقول حقيقة ولكن، لسوء الحظ لا يمكن أن ألعب ضد منتخبين في المباراة النهائية، سألعب ضد فريق واحد فقط، ولا أعرف إذا كان منتخب مصر أم غينيا، أريد أن أقول لكما حظا سعيدا، وأراكما قريبا، إلى اللقاء".

وكان المنتخب السنغالي قد وصل إلى نهائي النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في مصر لكنه خسر ضد المنتخب الجزائري، ويفتتح المنتخب السنغالي مبارياته في مواجهة زيمبابوي مساء اليوم الاثنين، في المجموعة الثانية وتضم أيضا كل من غينيا وملاوي.

Friends check! ✅ Mané cheering on Salah and Naby! 👏



Will they clash in the #TotalEnergiesAFCON2021 final? 🤔#AFCON2021 | #TeamEgypt | #TeamGuinea | #TeamSenegal | @EFA | @Fsfofficielle pic.twitter.com/G5MbMogKgg