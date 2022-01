شاهد الحذاء الرياضي الجديد لمحمد صلاح وما سر الكلمات المكتوبة عليه بالذهب الخالص ! .. فيديو

كشفت شركة "أديداس" الألمانية الشهيرة للأدوات الرياضية، النقاب عن حذاء خاص سيرتديه النجم المصري محمد لأول مرة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في الكاميرون.

وسيحمل الحذاء توقيع صلاح، حيث ستتواجد علامته الشهيرة "MO" على الحذاء الأيسر، بينما ستكون هناك علامة التاج الملكي على الحذاء الأيمن، علما بأن كلاهما تم طباعتهما بالذهب.

وقررت شركة "أديداس" التي ترتبط بشراكة واسعة مع صلاح، بيع 1069 نسخة فقط من هذا الحذاء، ويأتي سبب اختيار هذا العدد المحدود للبيع، هو أن الرقم 69 هو الرقم القياسي الذي يسعى النجم المصري للوصول إليه لتصدر ترتيب هدافي منتخب "الفراعنة" عبر تاريخه.



ومن المتوقع أن يرتدي صلاح هذا الحذاء خلال مواجهة منتخب مصر الأولى في البطولة ضد نيجيريا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي السودان وغينيا بيساو.

يذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني في ترتيب قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ برصيد 45 هدفا، خلف المتصدر، حسام حسن، صاحب الـ68 هدفا.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون نهائيات النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022.

