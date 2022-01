فيفا ينصف محمد صلاح.. ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم (فيديو)

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 (ذابيست) وضمت 3 لاعبين فقط بعد أن كان قد أعلن سابقاً عن القائمة المبدئية وضمت 11 لاعباً، وشهدت القائمة النهائية قائد منتخب مصر وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، الذي لم يتواجد في أول ثلاثة لاعبين في جائزة الكرة الذهبية التي توج بها ميسي مؤخراً.

وضمت القائمة النهائية كلاً من محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب بايرن ميونخ ليفاندوفسكي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن في نوفمبر الماضي، القائمة الأولية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، والتي ضمت 11 أسمًا من اللاعبين المتألقين في العالم، كريم بنزيما – ريال مدريد، كيفين دي بروين – مانشستر سيتي، كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد، إيرلنج هالاند – بوروسيا دورتمون، جورجينيو تشيلسي، كانتي – تشيلسي، روبرت ليفاندوفسكي – بايرن ميونخ، كيليان مبابي – باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي – باريس سان جيرمان، نيمار – باريس سان جيرمان، محمد صلاح – ليفربول

🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021!



🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?



