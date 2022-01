بطولة أمم أفريقيا.. كل شيء عن المنافسة ومواعيد المباريات بتوقيت الإمارات (فيديو)

تتركز الأنظار على بطولة أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون بعد ستة أشهر من تأجيلها بسبب كورونا وتستمر متعة مباريات "الكرة السمراء" المعروفة بالقوة البدنية والحماس وتعدد المدارس الكروية حتى السادس من فبراير العام الحالي.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا منها سبعة عربية هي: مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، والسودان، وجزر القمر التي تشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

ويعتبر المنتخب الجزائري المرشح الأبرز للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي خصوصاً أنه سجل رقماً مثيراً للاهتمام بخوضه 34 مباراة بلا هزيمة، بقيادة رياض محرز نجم مانشستر سيتي الانجليزي، فضلاً عن تتويج "محاربي الصحراء" أخيراً بكأس العرب التي أقيمت في قطر بتشكيلة أغلبها من لاعبي الصف الثاني.

ويتوقع أن يجد المنتخب الجزائري منافسة شرسة من المنتخب المصري حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (7 ألقاب) بقيادة محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، ومنتخب السنغال بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول وزميله إدوارد ميندي حارس تشيلسي، كما سيكون المنتخب المغربي مرشح فوق العادة للفوز باللقب بقيادة أشرف حكيمي الظهير العصري في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

Nothing like scoring in the #TotalEnergiesAFCON opening games! 🤩 pic.twitter.com/xhHZZyk7bQ

مواعيد المباريات

تقام المباريات على ثلاث فترات في الخامسة والثامنة والـ 11 بتوقيت الإمارات، وستكون ضربة البداية، الأحد، بلقاء الكاميرون صاحبة الأرض والجمهور مع بوركينا فاسو في الثامنة مساء تليها مواجهة أثيوبيا والرأس الأخضر.

وفي يوم الاثنين، تلتقي السنغال مع زيمبابوي (الساعة 17:00)، المغرب مع غانا (الساعة 20:00)، غينيا - مالاوي (20:00)، وجزر القمر مع الغابون (23:00).

وفي اليوم الثالث للبطولة الثلاثاء، تتواجه الجزائر مع سيراليون (الساعة 17:00)، مصر مع نيجيريا (الساعة 20:00)، والسودان مع غينيا بيساو (الساعة 23:00).

المجموعات

المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - الرأس الأخضر - إثيوبيا.

المجموعة الثانية: السنغال - غينيا - مالاوي - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الغابون.

المجموعة الرابعة: مصر - نيجيريا - السودان - غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر - كوت ديفوار - غينيا الإستوائية - سيراليون.

المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - غامبيا.

أكثر المنتخبات فوزاً باللقب

7 ألقاب: منتخب مصر

5 ألقاب: منتخب الكاميرون

4 ألقاب: منتخب غانا

3 ألقاب: منتخب نيجيريا

سجل الفائزين بالبطولة منذ انطلاقتها

2019: الجزائر (مصر)

2017: الكاميرون (الغابون)

2015: ساحل العاج (غينيا الاستوائية)

2013: نيجيريا (جنوب إفريقيا)

2012: زامبيا (الغابون وغينيا الاستوائية)

2010: مصر (أنغولا)

2008: مصر (غانا)

2006: مصر (مصر)

2004: تونس (تونس)

2002: الكاميرون (مالي)

2000: الكاميرون (غانا ونيجيريا)

1998: مصر (بوركينا فاسو)

1996: جنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا)

1994: نيجيريا (تونس)

1992: ساحل العاج (السنغال)

1990: الجزائر (الجزائر)

1988: الكاميرون (المغرب)

1986: مصر (مصر)

1984: الكاميرون (ساحل العاج)

1982: غانا (ليبيا)

1980: نيجيريا (نيجيريا)

1978: غانا (غانا)

1976: المغرب (إثيوبيا)

1974: زائير (مصر)

1972: الكونغو برازافيل (الكاميرون)

1970: السودان (السودان)

1968: زائير "الكونغو الديموقراطية حاليا" (إثيوبيا)

1965: غانا (تونس)

1963: غانا (غانا)

1962: إثيوبيا (إثيوبيا)

1959: مصر (مصر تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة)

1957: مصر (السودان).

HISTORICAL! 🔝@AhmedHassan and @Song_Officiel_4 have written their names in gold with 8 consecutive #TotalEnergiesAFCON campaigns! 🌟 pic.twitter.com/mP4XTEIHK7