أغرب اعتزال في تاريخ كرة القدم.. السبب مضحك

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

قرر لاعب وسط فريق أيندهوفن والمنتخب الهولندي سابقا ديفي بروبر، الاعتزال وترك ناديه رغم تبقي عام ونصف في عقده مع الفريق، وذلك بعدما فقد شعروه بالارتياح بالتواجد والاستمرار في ممارسة اللعبة خاصة بعد فترة كورونا والتي أثرت كثيراً على معالم كرة القدم والحياة عامة.

وعلق النجم الهولندي (30 عاماً) الذي ظهر آخر مرة بقميص منتخب هولندا عام 2019، على هذا القرار مؤكداً إنه "فقد شغفه باللعبة" خلال الفترة التي قضاها مؤخرًا في إنجلترا مع نادي برايتون، "ولم يعد يشعر بالارتياح لثقافة كرة القدم".

وانتقل بروبر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017، ليجد أنه "يفقد متعة كرة القدم ببطء"، على حد قوله، ونقل موقع قناة بينونة، عن تصريح عن اللاعب قال فيه: "لسوء الحظ، لم يكن ذلك سهلًا للغاية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنني لا أشعر بالارتياح لثقافة كرة القدم. ومع ذلك، فقد تكيفت معها لفترة طويلة لم أعد أريد ذلك بعد الآن، جائحة فيروس كورونا جعلت الأمور أكثر صعوبة، وجدت صعوبة بالغة في الانضباط الضروري من أجل أداء أفضل، وفي ترك حياتي تتحدد بالكامل من خلال جدول كرة القدم المزدحم، فترة كورونا وقلة زيارات العائلة والأصدقاء لم تفيدني كرة القدم أيضًا في ذلك الوقت".

ويذكر أن اللاعب لا زال يملك سنة ونصف في عقده مع أيندهوفن، إلا أنه قال: "لقد اتخذت القرار (بالاعتزال) قبل عيد الميلاد وأشعر بالارتياح".

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