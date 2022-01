طفلة صغيرة في الدوري الإنجليزي تشعل مواقع التواصل بأجمل ضحكة (فيديو)

انتشر مقطع فيديو في المواقع الرياضية والتواصل الاجتماعي لطفلة تواجدت في مدرجات الدوري الإنجليزي وبالتحديد في مباراة توتنهام أمام واتفورد، عندما قامت بالتلويح للاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ، قبل المباراة ورد عليها اللاعب النداء لتظهر فرحتها بشكل مذهل مع عائلتها.



وتظهر لقطة الفيديو المتداول ونشره حساب (أي اس بي ان) الرياضي الطفلة الصغيرة وهي تنادي على اللاعب سون هيونغ، أكثر من مرة حتى سمع اللاعب ندائها أثناء عملية الإحماء وقام بالتلويح لها لتظهر سعادة الطفلة وابتساماتها بشكل مختلف ورائع وسط فرحة مع عائلتها التي كانت تتواجد معها.



وانتهت المباراة بفوز توتنهام على واتفورد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة ٢١ من الدوري الإنجليزي، وكان اللاعب سون هيونغ قد حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2021، وذلك للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخه.



كما أحرز سون هيونغ مين 22 هدفاً مع توتنهام في كل البطولات خلال موسم (2020-2021)، إضافة إلى 4 أهداف مع منتخب كوريا الجنوبية خلال 2021 في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.





It's the little things 🤍👋



(via @demieethorpe) pic.twitter.com/S1eCGbD0C9