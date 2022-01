ملخص مباراة برشلونة ومايوركا.. "عارضة وقائم وهدف" وشتيغن يتعملق (فيديو)

خطف الهولندي لوك دي يونغ والحارس الألماني تير شتيغن الأنظار في مباراة برشلونة مع مضيفه ريال مايوركا، الأحد، في الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ تألق الأول بتهديد مرمى الخصم وارتدت كرته من القائم ثم العارضة قبل أن يسجل هدف الفوز الوحيد من رأسية متقنة، فيما تعملق شتيغن في التصدي لكرة كادت تحرم "البارسا" من تحقيق العلامة الكاملة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاص من الضائع.

HIGHLIGHTS | @LuukdeJong9 and @mterstegen1 lead @FCBarcelona to new year triumph in Mallorca! 🔥



🎬 #RCDMallorcaBarça pic.twitter.com/YIE5RkeNlh