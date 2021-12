إصابة لاعب شطرنج خلال مباراة ببطولة العالم! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب الشطرنج البولندي بافيل تيكلاف وهو يسقط من كرسيه أرضاً خلال بطولة العالم للشطرنج الخاطف التي أقيمت أخيراً في وارسو، وذلك خلال انفعاله على حركة خاطئة قام بها على رقعة الشطرنج لدى لقائه خصمه الأرمني تيغران بتروسيان.

وتفاعل المغردون مع اللقطة الكوميدية، معتبرين أن لعبة الشطرنج أصبحت تشهد انفعالات من ممارسيها مثل الألعاب الأخرى، وليست كما تبدو في مكنونها بأنها تفرض السكون والكلاسيكية في قاعة اللعب وبين عشاقها الأذكياء الهادئين!.

وذكرت مواقع بأن بافيل تيكلاف تعرض لإصابة طفيفة لدى سقوطه أرضاً غير أنه أكمل المواجهة المثيرة مع خصمه الأرمني.

The greatest thing I've ever seen pic.twitter.com/SH3cCF3oWi