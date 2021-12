هدف مشبوه يتسبب في "فضيحة" تهز الملاعب الكولومبية.. فيديو

فتحت السلطات الكولومبية تحقيقا في "فضيحة تلاعب" بنتيجة مباراة لكرة القدم في دوري الدرجة الثانية بعد هدف مثير للجدل، وفق صحيفة "صن" البريطانية.

وكان فريق لانيروس متقدما على منافسه يونيون ماغدالينا 1- صفر حتى الدقيقة الـ95 من المباراة التي أقيمت السبت على أرض الأول، قبل أن يحرز لاعبو يونيون ماغدالينا هدفين متتاليين في الثواني الأخيرة.

وبدا أن لاعبى لانيروس تعمدوا السماح للفريق المنافس بالتسجيل من أجل الفوز، وهو ما أدى إلى صعوده إلى دوري الدرجة الأولى.

وأظهر فيديو المباراة تسجيل الفريق الفائز هدفه الثاني وسط تساهل واضح من المدافعين الذين تركوا محرز الهدف يسدد الكرة دون ممانعة تقريبا.

وأدت أحداث المباراة إلى عاصفة من الانتقادات. وقال الكولومبي خوان كوادرادو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، إن ما حدث "قلة احترام"، واعتبر زميله ماتيوس أوريبي أن هذا الهدف يمثل "إحراجا لكرة القدم" في بلاده.

In 🇨🇴Colombia, Union Magdalena won promotion to the top flight with this last minute goal. 🤔pic.twitter.com/b9TAhnYmpe