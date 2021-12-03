نجوم التنس في العالم يقاطعون الصين بسبب «شواي»

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

أكد نجوم كرة المضرب حول العالم دعمهم المطلق لقرار رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي أيه) بتعليق جميع الدورات المقررة في الصين، وذلك بسبب مخاوف بشأن سلامة اللاعبة بينغ شواي، مع تزايد الدعوات، أول من أمس، لرياضات أخرى لتحذو حذوها.

واتخذت الرابطة هذا القرار، بعد أن أعرب رئيسها التنفيذي، ستيف سايمون، عن «شكوك جدية» بشأن سلامة اللاعبة، التي اتهمت نائب رئيس الوزراء السابق بالاعتداء عليها جنسياً. وجدد سايمون دعوته للصين لإجراء «تحقيق كامل وشفاف، من دون رقابة»، في مزاعم بينغ التي كشفت أن نائب رئيس الوزراء السابق، تشانغ غاولي، الذي كان من 2013 إلى 2018 من بين أكثر سبعة سياسيين نفوذاً في الصين، «أجبرها» على ممارسة الجنس.

وحصل هذا القرار بتعليق الدورات في الصين وهونغ كونغ أيضاً على الدعم الكامل من بعض أكبر الأسماء في عالم الكرة الصفراء، أمثال المصنف الأول عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والأميركية بيلي جين كينغ، مؤسّسة «دبليو تي ايه». ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى خسائر بملايين الدولارات للرابطة، كون الصين تشكل واحدة من أكبر أسواقها. ووصف ديوكوفيتش، بعد قيادته صربيا إلى نصف نهائي كأس ديفيس، القرار بأنه «جريء وشجاع للغاية».

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