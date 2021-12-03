سورية في لقاء مصيري أمام تونس

المصدر: الإمارات اليوم

يجد المنتخب السوري نفسه في امتحان صعب للغاية، وفي آخر فرصة عملية للحفاظ على فرصته بالتأهل إلى الدور المقبل، وذلك حين يلتقي اليوم في ثانية مباريات المجموعة الثانية، المنتخب التونسي المتصدر. ويفتقد المنتخب السوري العديد من العناصر البارزة، لعل في مقدمتها الهداف عمر السومة، إلى جانب التغيير الأخير في الجهاز الفني وما صاحبه من تغييرات في التشكيلة وفي بعض المراكز. وكانت سورية خسرت في اللقاء الأول من الإمارات 2-1، بينما ستواجه منتخباً تونسياً منتشياً بعد الفوز بخماسية على موريتانيا، ويسعى لحسم التأهل اليوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news