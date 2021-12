محمد صلاح يعلق على ترتيبه في الكرة الذهبية.. ومدربه يفسر سبب غضبه بعد "رباعية إيفرتون" (فيديو)

استمر النجم المصري وهداف فريق ليفربول في توهجه الموسم الجاري، حيث قاد فريقه إلى فوز هو الأول لـ"الريدز" في معقل إيفرتون منذ العام 2016، وذلك بعد أن سجل ثنائية من رباعية ليفربول مقابل هدف لإيفرتون، ضمن منافسات الجولة 14 للدوري الممتاز.

وكان لافتا خلال لقاء صحافي أجراه صلاح مع أحد الصحافيين، حين تركز السؤال حول ترتيب النجم المصري في جائزة الكرة الذهبية، والتي حل فيها سابعا، فسأله: أنت السابع في الكرة الذهبية العام الجاري، فرد صلاح ساخرا بالضحك، ثم قال: لا تعليق.

ويقدم صلاح في الموسم الجاري أداء استثنائيا، وهو هداف الدوري الانجليزي حتى الآن بـ 13 هدفا، كما قدم مباريات مميزة جدا، بجانب أنه مستمر في تحطيم كافة الأرقام القياسية الممكنة لليفربول محليا وأوروبيا، لكنه مع هذا لم يحظ بالترتيب الذي يستحقه في جائزة الكرة الذهبية، بحسب العديد من الخبراء المتخصصين في الشأن الكروي.

وعن المباراة، قال صلاح إنه من "الرائع أن نفوز برباعية كما فزنا بخماسية على مانشستر يونايتد، ونأمل الاستمرار على هذا المنوال". وشدد على أن هدفه أن يسجل المزيد من الاهداف، ويحقق في الموسم الجاري لقبي الدوري الانجليزي ودوري الأبطال، مشيرا إلى أن الفريق وصل إلى مرحلة متقدمة جدا من الانسجام، وأن اللاعبين باتوا يعرفون بعضهم البعض عن ظهر قلب، ما يسهل عملهم في الملعب، وفي تخطي أي فريق كان.

في المقابل، ذكر موقع "ليفربول إيكو" أن صلاح ظهر عليه بعض الغضب بعد انتهاء مباراة إيفرتون، فقام مدربه الألماني يورغن كلوب بتفسير ذلك، وقال: نعم صلاح كان غاضبا بعد اللقاء، لأنه كان يريد بشدة تسجيل هاتريك، لكننا بالنهاية سعداء لأننا فزنا وبنتيجة عريضة، وبالنهاية هكذا تفكير المهاجمين الهدافين، إنهم دائما يرغبون في التسجيل".

Reporter: “You’re 7th in the #Ballondor this year”

Salah: *burst out laughing*

“I have no comment”



