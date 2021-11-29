نيمار يغادر الملعب على عكازين.. مدة غيابه عن سان جيرمان "صادمة" (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عبر موقعه الرسمي بأن إصابة لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال مباراة سانت إيتيان، أمس الأحد، في الدوري الفرنسي لكرة القدم ستبعده عن الملاعب لمدة ستة أشهر.

وشخص النادي الفرنسي الإصابة بأنها التواء في الكاحل الأيسر مع التهابات في الأربطة.

Brazilian star Neymar leaving the stadium

And he sustained a severe injury during the Saint-Etienne match, I pray that Neymar will be fine💔



pic.twitter.com/HVdJ2DkMuh — Leo Messi (@Messi_10_30) November 28, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم البرازيلي يغادر الملعب على عكازين الأمر الذي أثار انزعاج عشاق النادي الباريسي الذي فاز بالمباراة 3-1 لكنه سيكون مطالب بمضاعفة جهوده في المباريات المقبلة معتمداً على نجوم آخرين في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

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