لن تصدق السبب.. إيقاف مباراة لمدة 10 دقائق في قمة الإحراج للحكم (فيديو)

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن مباراة فريقي كرزون أشتون وتشيستر في دوري الهواة الإنجليزي توقفت لمدة 10 دقائق لسبب غريب وطريف في الوقت نفسه، بعدما اضطر حكم المباراة لذلك حتى يتسنى له تحريك سيارته من مكانها خصوصاً ان المذيع الداخلي للملعب أعلن عن وجود سيارة أغلقت أحد المداخل الاستاد ويجب تحريكها مما أشعر الحكم بحرج كبير، وفقاً للصحيفة!.

وقالت الصحيفة إن "الحكم سيميون لوكاس هو صاحب تلك السيارة، فقام بإيقاف اللعب والذهاب لتحريك سيارته وإبعادها عن مدخل الملعب.

A classic Soccer Saturday moment 🤣



Jeff breaks the news that Curzon Ashton vs Chester had to be stopped for 10 minutes for a bizarre reason 🤨 pic.twitter.com/PPVtDrYDcL