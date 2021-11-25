ميسي يهين لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ على مرأى غوارديولا (فيديو)

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  • متابعات - محمد الحتو
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة ساحرة من مهارات الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان خلال المباراة التي جمعت فريقه مع مانشستر سيتي، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انتهت لمصلحة "سيتي" 2-1.

وظهر ميسي في المقطع المصور وهو يعبر بسلاسة متناهية من أمام النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ حين مرر الكرة من بين قدميه بطريقة محرجة على مرأى مدربه الإسباني بيب غوارديولا، ووسط تفاعل جماهيري مع اللقطة الفنية التي يبدو أن ستيرلينغ تقبلها بروح رياضية لاحقاً خصوصاً أن الأخير ذهب إلى ميسي بعد المباراة لمصافحته.

 

وأعاد المشهد للأذهان الموقف المحرج الذي مر به لاعب السيتي السابق ونجم ليفربول الحالي ميلنر عندما مرر ميسي الكرة بين قدميه كذلك في لقاء برشلونة سيتي قبل سنوات ونال المشهد إعجاب الكثير من الجماهير.

يذكر أن ميسي كان وراء تسجيل هدف باريس سان جيرمان الذي أحرزه الفرنسي كيليان مبابي.

 

 

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