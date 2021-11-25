ميسي يهين لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ على مرأى غوارديولا (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة ساحرة من مهارات الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان خلال المباراة التي جمعت فريقه مع مانشستر سيتي، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انتهت لمصلحة "سيتي" 2-1.
وظهر ميسي في المقطع المصور وهو يعبر بسلاسة متناهية من أمام النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ حين مرر الكرة من بين قدميه بطريقة محرجة على مرأى مدربه الإسباني بيب غوارديولا، ووسط تفاعل جماهيري مع اللقطة الفنية التي يبدو أن ستيرلينغ تقبلها بروح رياضية لاحقاً خصوصاً أن الأخير ذهب إلى ميسي بعد المباراة لمصافحته.
#messi nutmeg sterling 🥵🐐— Leo Messi (@leomessl0tweets) November 25, 2021
MESSI made many key passes and assisted #Mbappe ⚽#lm7 🔜 #BallonDor2021 pic.twitter.com/gIo1rUzEeI
وأعاد المشهد للأذهان الموقف المحرج الذي مر به لاعب السيتي السابق ونجم ليفربول الحالي ميلنر عندما مرر ميسي الكرة بين قدميه كذلك في لقاء برشلونة سيتي قبل سنوات ونال المشهد إعجاب الكثير من الجماهير.
يذكر أن ميسي كان وراء تسجيل هدف باريس سان جيرمان الذي أحرزه الفرنسي كيليان مبابي.
#TheFansView— Pundit Jay (@pundit_jay) November 25, 2021
Sterling got megged & tried to grab Messi by the scruff of his neck after it 😀 As much as City won, it was still ALOT of people's dream to see Messi play live.#ManchesterCity #PSG #Etihad pic.twitter.com/puNiez9jlZ
#TheFansView— Pundit Jay (@pundit_jay) November 25, 2021
Sterling got megged & tried to grab Messi by the scruff of his neck after it 😀 As much as City won, it was still ALOT of people's dream to see Messi play live.#ManchesterCity #PSG #Etihad pic.twitter.com/puNiez9jlZ
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