كريستيانو رونالدو يحرج حارس فياريال بعد خطأ فادح ويسجل رقماً قياسيا جديداً (فيديو)

أنقذ الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا فريقه من ورطة أخرى، وهذه المرة في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، حيث عاد من أرض مضيفه فياريال الإسباني بفوز مثير بهدفين لصفر، ليحسم مان يونايتد بطاقة الصعود إلى الدور المقبل، بينما يظل الصراع محتدما بين فياريال وأتالانتا الإيطالي في الجولة الخامسة، حيث يتصدر مان يونايتد بعشر نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن فياريال الثاني مؤقتا قبل لقاء أتالانتا مع يونغ بويز.

وفي أول مباراة للمان يونايتد، بعد إقالة المدرب النرويجي أولي سولسكاير، وتولي اللاعب السابق ومساعده، مايكل كاريك المهمة، ظهر مانشستر بصورة أفضل، مع الاعتماد في التشكيلة الأساسية على سانشو والهولندي فان دي بيك. وعلى الرغم من السيطرة شبه المطلقة لفياريال على المبارة، إلا أن خطأ واحدا من حارس "الغواصات الصفراء" جولي في إرجاع الكرة، كان كافيا لرونالدو ليسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 78، قبل أن يضيف سانشو الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 90.

وبات رونالدو أول لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد، يسجل في المباراة الخامسة على التوالي بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا، كما أنه الهدف السادسة له هذا الموسم في المسابقة، والـ141 في تاريخ المسابقة التي يتربع على عرشها.

