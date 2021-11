الهلال.. "زعيم آسيا" للمرة الرابعة.. والدوسري يسجل أسرع هدف (فيديو)

توج الهلال السعودي بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في المباراة النهائية.

وسجل ناصر الدوسري (1) والمالي موسى ماريغا (63) هدفي الهلال الذي استعاد اللقب الذي كان ناله عام 2019، ورفع غلته إلى أربعة ألقاب بعد عامي 1991 و2000. وفض الهلال شراكة صدارة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب القاري مع ضيفه بوهانغ المتوج به أعوام 1997 و1998 و2009. واعتبر هدف الدوسري الأسرع في تاريخ النهائيات الآسيوية، حيث جاء في الدقيقة الأولى، وعبد طريق الهلال للسيطرة على المباراة بعد ذلك.

ولم يمهل الهلال ضيفه سوى 20 ثانية فقط وافتتح التسجيل عبر الدوسري اثر تلقيه كرة خاطئة في منتصف ملعب الضيوف، فتقدم بها قبل أن يسددها قوية من مسافة بعيدة في المقص الأيمن للحارس الكوري لي جون (1). وبحث الهلال مطلع الشوط الثاني عن هدف ثان وكان قريباً منه بتسديدة قوية لغوميس ارتطمت بأحد المدافعين في اللحظة المناسبة (47)، ثم سدد البرازيلي ماثيوس بيريرا كرة من ركلة حرة علت العارضة بقليل (55).

وقاد غو يونغ هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة مرت بمحاذاة القائم (58). ورد الهلال بهجمة منسقة عزّز بها تقدمه بهدف ثان عندما مرر غوميس كرة الى ماريغا الذي انفرد بالحارس لي جون ولعبها على يمينه (63).

سجل الأبطال (النسخة الحديثة)

- 2003: العين الإماراتي

- 2004: الاتحاد السعودي

- 2005: الاتحاد السعودي

- 2006: تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي

- 2007: أوراوا ريد دايموندز الياباني

- 2008: غامبا أوساكا الياباني

- 2009: بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي

- 2010: سيونغنام ايلهوا الكوري الجنوبي

- 2011: السد القطري

- 2012: أولسان هيونداي الكوري الجنوبي

- 2013: غوانغجو ايفرغراند الصيني

- 2014: ويسترن سيدني واندررز الاسترالي

- 2015: غوانغجو ايفرغراند الصيني

- 2016: تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي

- 2017: اوراوا ريد دايموندز الياباني

- 2018: كاشيما أنتلرز الياباني

- 2019: الهلال السعودي

- 2020: أولسان هيونداي الكوري الجنوبي

- 2021: الهلال السعودي

