مشاجرة ودماء وفوضى في مباراة بدوري السلة الأميركي.. عندما يشتبك العمالقة (فيديو)

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  • متابعات - محمد الحتو
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، فيديوهات لمعركة نشبت في دوري السلة الأميركي "إن بي إيه" بطلها نجم لوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس الذي تعرض للطرد من مباراة فريقه أمام ديترويت بيستونز إثر اعتدائه على لاعب الارتكاز إيساياه ستيوارت خلال وقوفهما تحت السلة بانتظار تنفيذ رمية حرة.

 

وسالت الدماء من عين ستيوارت الذي بدوره خطف كل الأضواء بغضبه العارم ومحاولاته العابثة في الوصول إلى ليبرون جيمس والاشتباك معه في ظل تدخل الكوادر الفنية والإدارية واللاعبين في كلا الفريقين للحيلولة دون تطور الأمور إلى حدود لا يحمد عقباها.

 

يذكر أن ليكرز كان متأخرا بالنتيجة 66-78 قبل تسع دقائق و18 ثانية على نهاية الربع الثالث، ولكن بعد استكمال المباراة انتفض ليكرز في الربع الأخير لينتصر في ديترويت.

 

ونقلت وسائل الإعلام الأميريكية عن أنطوني ديفيز لاعب ليكرز بأن "الاصطدام لم يكن مقصودا.. الجميع في الدوري يعرفون أن جيمس ليس رجلا قذرا.. جيمس كان يحاول الاعتذار لستيوارت فور وقوع الخطأ قبل أن تشتعل الأمور".

 

 

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