مشاجرة ودماء وفوضى في مباراة بدوري السلة الأميركي.. عندما يشتبك العمالقة (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، فيديوهات لمعركة نشبت في دوري السلة الأميركي "إن بي إيه" بطلها نجم لوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس الذي تعرض للطرد من مباراة فريقه أمام ديترويت بيستونز إثر اعتدائه على لاعب الارتكاز إيساياه ستيوارت خلال وقوفهما تحت السلة بانتظار تنفيذ رمية حرة.

LeBron and Isaiah Stewart getting into it 😳 pic.twitter.com/j8A3vo9zae — Athlete Swag (@AthleteSwag) November 22, 2021

وسالت الدماء من عين ستيوارت الذي بدوره خطف كل الأضواء بغضبه العارم ومحاولاته العابثة في الوصول إلى ليبرون جيمس والاشتباك معه في ظل تدخل الكوادر الفنية والإدارية واللاعبين في كلا الفريقين للحيلولة دون تطور الأمور إلى حدود لا يحمد عقباها.

Lebron James is a 36 year old man scrapping the face of a 20 year old Isaiah Stewart and making him bleed because Stewart was trying to go for a board. Horrible. pic.twitter.com/i5PYTeWQa0 — Thanasty Burner NBA CHAMP🦌🏆💍 (@Thanastyburn) November 22, 2021

يذكر أن ليكرز كان متأخرا بالنتيجة 66-78 قبل تسع دقائق و18 ثانية على نهاية الربع الثالث، ولكن بعد استكمال المباراة انتفض ليكرز في الربع الأخير لينتصر في ديترويت.

Isaiah Stewart runs into the tunnel to try and get to LeBron and the Lakers players stay on the lookout pic.twitter.com/9av1yZHib3 — hoops bot (@hoops_bot) November 22, 2021

ونقلت وسائل الإعلام الأميريكية عن أنطوني ديفيز لاعب ليكرز بأن "الاصطدام لم يكن مقصودا.. الجميع في الدوري يعرفون أن جيمس ليس رجلا قذرا.. جيمس كان يحاول الاعتذار لستيوارت فور وقوع الخطأ قبل أن تشتعل الأمور".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news