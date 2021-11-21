دي بروين يغيب عن سيتي في مواجهة سان جرمان بسبب «كورونا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد مدرب مان سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، في تصريح صحافي نشرته صحيفة «أس» الإسبانية، أن نجمه الأول والأبرز البلجيكي كيفن دي بروين، وبعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، لن يكون حاضراً في لقاء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون، كما سيغيب عن المباراة الأهم أمام سان جرمان الفرنسي بدوري الأبطال الأربعاء المقبل، وأيضاً في لقاء وست هام بالدوري المحلي الأسبوع المقبل. ويمثل غياب دي بروين مشكلة كبيرة لغوارديولا، خصوصاً في لقاء سان جرمان.

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