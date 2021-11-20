زوجته الأولى آخر من يعلم.. صدمة عائلية من زواج "بيغ رامي"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشفت زوجة البطل المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيغ رامي" بطل مستر أولمبيا عن صدمتها بخبر زفاف زوجها للمرة الثانية، وسفره إلى خارج مصر مع عروسته الثانية لقضاء شهر العسل.

وأشارت مروة المغربي، إلى إنها متفاجئة من تداول تلك الصور، التي لا تعرف عنها شيئا، ولا تعرف حقيقتها.

وقالت الزوجة الأولى لبيغ رامي لموقع «هُن»: «صور إيه! وجواز إيه! أنا مشوفتش حاجة ولا أعرف أي حاجة، ولا عندي معلومة إنه اتجوز تاني».

من جانبه قال محمد السبيعي، شقيق "بيغ رامي" إن زوجة بطل مستر أولمبيا عرفت بالخبر عقب نشره في وسائل الإعلام، ومنذ ذلك الوقت وهي في حالة صدمة كبيرة.

وتابع شقيق بيغ رامي، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن "زوجة بيغ رامي الأولى، كحال أي زوجة مصرية تزوج عليها زوجها"، مشيرا إلى أن تلقيها الخبر الخاص بزواج بطل مستر أولمبيا كان صعبا للغاية.

ولدى بيغ رامي من زوجته الأولى مروة المغربي 3 فتيات هن: لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات.

في المقابل دافع، نجل عم بيغ رامي، محمد السباعي، عن زواج بيغ رامي الثاني قائلًا: «من حقه شرعا الزواج، وأنه لم يفعل شيئا حرمه الله أو يغضبه لأنه تزوج زواجا شرعيا».

وكانت مروة المغربي زوجة البطل بيغ رامي تحدثت في تصريحات سابقة عن زوجها، قائلة: «طيب جدًا ولو عنده بطولة وحد طلب منه المساعدة يساعده الأول وميتأخرش عن حد، اللي في أيده لغيره مش ليه، عدى ومر بمواقف كتيرة كان بيقف بعدها على رجله، ويركز في هدفه وحلمه اللي عاوزه».

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