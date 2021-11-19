محمد صلاح يستغل "هاتريك" مباراة مانشستر يونايتد: "الرفق بالحيوان واجب" (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن تبرعه بالقميص الذي ارتداه خلال الفوز التاريخي لفريقه على حساب غريمه مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون مقابل الشهر الماضي.

وقال صلاح عبر حسابه في "تويتر": "الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان.. عشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم 24 أكتوبر 2021 فى مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر.. هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريباً".

There’s no way you’re sleeping without a watch of these 🍿



🎥 Today’s five-star performance 🤩 #MUNLIV pic.twitter.com/G6Aey0b88Z — Liverpool FC (@LFC) October 24, 2021

وكان محمد صلاح قد سجل "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد بقيادة نجمه الأسطوري البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

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