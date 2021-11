مشهد غريب.. ألعاب نارية من "المنزل المجاور" تطرح اللاعب أرضاً وتلغي المباراة (فيديو)

تسببت ألعاب نارية مصدرها من منزل مجاور لاحد الملاعب الإنجليزية في إلغاء مباراة لكرة القدم بين فريقي هاشتاغ يونايتد وكونكورد رينجرز ضمن دوري الدرجة الخامسة لكرة القدم، إذ انفجرت على أرض الملعب بين قدمي اللاعب وطرحته أرضاً.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة التي أثارت دهشة المراقبين خصوصاً أن الشرطة ذهبت إلى المنزل وطلبت منهم إيقاف الألعاب النارية لكنها رفضت واستمرت في عرضها الناري، مما أدى إلى التخلي عن إكمال المباراة.

We expect fireworks whenever @hashtagutd play but not like this!



Our player, Matas Skrna, is luckily ok but this could have been bad!



Game abandoned at 2-0 up as house where fireworks came from refused to stop. Two more landed near pitch. Police have been notified. Stay safe. pic.twitter.com/YP22OaLDb6