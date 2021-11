نجم كرة قدم أميركي يتسبب في احتراق شابة حية (فيديو)

كشفت شرطة لاس فيغاس في الولايات المتحدة اليوم عن هوية شابة أميركية تبلغ من العمر 23 عاما، تسبب نجم فريق "رايدرز" لكرة القدم الأميركية، هينري راغز في احتراقها حية مع كلبتها، على إثر حادث سير مروع في أحد شوارع لاس فيغاس.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الامر يتعلق بالشابة تينا تينتور، اصطدم بها راغز بسيارته الكورفيت السريعة من الخلف بسرعة شديدة، فطارت سيارتها في الهواء من شدة الاصطدام، ثم تحطمت بالكامل، واشتعلت فيها النيران، وظلت الشابة تحترق في سيارتها (تويوتا راف 4) حية مع كلبتها، وهي تصرخ طلبا للنجدة، لكن الوقت كان قد فات وتوفيت في مكان الحادث.

وقالت شرطة لاس فيغاس أن الشابة تسكن على مسافة قريبة جدا من مكان الحادث الأليم، وعلى الرغم من سرعة استجابة رجال الإطفاء والإسعاف، لكن الوقت لم يسعف المرأة في إنقاذ حياتها. وتم إخلاء سبيل نجم "رايدرز" راغز بكفالة قدرها 150 ألف دولار، على أن تتم متابعته في القضية.

وتعرض راغز من جانبه لإصابات خطيرة، بينها كسور في بعض أنحاء جسمه، حضر جلسة الاستماع في المحكمة على كرسي متحرك، ومن المتوقع أن يتعرض اللاعب لعقوبات شديدة، خاصة وأن الأمر اقترن بوفاة امرأة شابة، نتيجة القيادة السريعة والمتهورة من راغز. وكشف أقارب للشابة أنها خرجت قبل الحادث بسيارتها برفقة كلبتها، لتمضية بعض الوقت في الخارج، غير مدركة لمصيرها المحتوم.

In Spring Valley tonight, candles and balloons are on display to honor 23-year-old Tina Tintor, who was killed in a crash involving a former Raiders player.@DrewJAndre spoke with one of her close friends who remembered her as smart and charismatic. https://t.co/9G4HWhJ930 pic.twitter.com/XjOjb5Szsd