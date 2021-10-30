مدرب مان يونايتد يدافع عن نفسه.. ويهدد كريستيانو رونالدو

المصدر: حميد نعمان - دبي

دافع مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي سولسكاير عن نفسه ضد الانتقادات الشديدة التي بدأت تتهدده في الفترة السابقة، خاصة في أعقاب الهزيمة المذلة بخماسية على ملعب أولد ترافورد من ليفربول قبل أسبوع، ووجه تهديدا إلى نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، وباقي نجوم الفريق بأن لا أحد ضامن مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق، وأن الامر لا يعنيه هو فقط.

وقال سولسكاير في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة "ذي إكسبرس" البريطانية إنه مقتنع بما يقدمه حاليا، لكن هناك أمور أخرى ليست بيده، وشدد على أنه لا يهتم إن كانت لديه ضمانات للحفاظ على منصبه أم لا، لكنه قال إن الامر لا يتوقف عليه فقط، بل على بقية النجوم في الفريق، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

وهدد سولسكاير رونالدو، وقال إنه لا يجب عليه كنجم سوبر أن يعتقد أنه خارج التبديل، وأنه بالنهاية لاعب في صفوف الفريق، وعلى المدرب فقط أن يحدد متى يدفع به ومتى يريحه، ومتى لا يشركه أصلا. ويأتي هذا في إشارة إلى التوتر الذي ظهر أكثر من مرة بين الجانبين، خاصة في أعقاب قرار سولسكاير بتبديل رونالدو، وإصرار الأخير على أنه جاهز لكل المباريات وفي جميع الأوقات.

وأكد سولسكاير أن الامر يشمل كذلك كل اللاعبين، وليس رونالدو فقط، وأنه، كما هو محاسب من قبل إدارة النادي، فعليه مسؤولية في قيادة الفريق، وتحديد التشكيل الذي يخدمه سواء في الدوري الممتاز أو في دوري أبطال أوروبا.

والغريب أن تصريحات سولسكاير تأتي في وقت كشفت فيه وسائل إعلام بريطانية أن رونالدو قام قبل أيام بتوفير الدعم المطلوب للمدرب من قبل زملائه، وحاول توحيدهم لإنقاذ الفريق في الفترة الصعبة التي يمر بها، بغض النظر عن رأيهم في تكتيكات المدرب.

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