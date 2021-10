أزمة جديدة في مانشستر بسبب محمد صلاح.. رونالدو يسخر من مدربه على أرض الملعب (فيديو)

تأزمت العلاقة أكثر بين المدرب النرويجي لفريق مانشستر يونايتد، أولي سولسكاير، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد الهزيمة القاسية والمذلة بخماسية نظيفة على أرضهم في "أولد ترافورد" أمام الغريم التقليدي ليفربول في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز الأحد الماضي.

ولم يتوقف الأمر عند آثار الهزيمة فقط، بل رافقها لقطات فيديو مثيرة لرونالدو على أرض الملعب وهو يسخر بشدة من مدربه، مباشرة بعد أن تلقى الفريق الهدف الثالث، والأول للنجم المصري وهداف ليفربول محمد صلاح.

وذكرت صحيفة "ذي إكسبرس" البريطانية أن رونالدو، لم يتمالك نفسه وهو يرى الأهداف تتوالى على فريقه من كل جانب، خاصة وأن أربعة من هذه الأهداف دخلت مرمى الفريق في أول 45 دقيقة. وتعززت الأحاديث الكثيرة في الفترة السابقة عن توتر شديد ومتصاعد في غرفة تبديل الملابس، خاصة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة سولسكاير، وعدد من نجوم الفريق، على رأسهم رونالدو، والذي أبدى مرات عدة امتعاضه الشديد من الخطط التكتيكية التي يعتمدها المدرب، وهو ما عبر عنه بصراحة شديدة، حين سجل محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه، فقام سولسكاير بالصراخ على لاعبيه، وحدد لهم توجيهات بيديه، فرد عليه رونالدو، بتحريك يديه بشكل عشوائي، في رد ساخر على "توجيهات سولسكاير".

يذكر أن رونالدو سجل هدفا وتم إلغاؤه بسبب "الفار" نتيجة للتسلل، بينما سجل صلاح هاتريك تاريخي في شباك ليفربول، وهدفين من نابي كيتا ودييغو جوتا. وتسببت هذه الهزيمة في تراجع "الشياطين" إلى المركز السابع بـ14 نقطة، بفارق 8 نقاط عن تشلسي المتصدر.

