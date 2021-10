كلوب يجيب بصراحة عن الأفضل بين محمد صلاح ورونالدو.. "فارق واحد فقط" (فيديو)

تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بصراحة مطلقة عن الفوارق بين نجمه المصري محمد صلاح والأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، الأحد (الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات)، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي نقلته الصحف الإنجليزية ومنها "ديلي ميل": "لم أقارن بين رونالدو وصلاح أبدًا، لماذا يجب علينا أن نقارن بينهما، كلاهما لاعبان من الطراز العالمي".

🗣 "Why should we compare Cristiano Ronaldo and Mo Salah? Mo's left foot is probably better, but Cristiano in the air and right foot is probably better."



Jurgen Klopp is questioned on how Cristiano Ronaldo and Mo Salah compare as players pic.twitter.com/TiYdMqulIX