منتخب سيدات ينام ويتدرب في الشارع استعداداً لتصفيات كأس العالم 2022.. فيديو

لم تجد فتيات منتخب الكونغو الديموقراطية تحت 20 سنة مكاناً للنوم سوى رصيف فندق في العاصمة الكاميرونية ياوندي، والتدريب في الشارع صباح اليوم التالي استعداداً لمباراة في تصفيات كأس العالم 2022 للفتيات والمقرر لها في كوستاريكا، وذلك بعدما فشل اتحاد الكونغو في دفع رسوم المبيت للفتيات وهو ما جعل إدارة الفندق ترفض استقبال المنتخب.

ونشر هيريتا إيلونجا، خبير فيفا في القيادة الفنية في الكونغو، فيديو الواقعة الصعبة على منتخب فتيات وقال: "منتخب سيدات تحت 20 سنة يحاول التحضير لمباراة تصفيات كأس العالم 2022 في كوستاريكا"، وأضاف: "السادة اتحاد الكونغو، حد أدنى من الاعتبار لسفرائنا من فضلك !!!".

وتساءل جوناس بير-هوفمان، السكرتير العام في الاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم المحترفين عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذا فريق الكونغو للسيدات تحت 20 عامًا نائم في الشارع بعد طرده من الفندق ، بعد أن فشل اتحاد الكونغو في الدفع، أدناه هم يتدربون في الشوارع، وهذا يجعلك تتساءل أين ذهبت مخصصات الفيفا لمنتخبات السيدات".

وأثارت الفيديوهات الجدل بشكل كبير بعد مشاهدة الفتيات خارج الفندق إضافة إلى التدريب في أرض طينية أثناء مرور السيارات دون أي مشاكل أو تذمر.

This is the Congo u20 women's team sleeping in the street after being kicked out of hotel, which @fecofa_kinshasa failed to pay. Below they are training in the streets. Makes you wonder where that earmarked @FIFAcom women's football funding went? https://t.co/LADbMYj9fN pic.twitter.com/Awv5xedgpw