منصور بن محمد يكرم أصحاب الإنجازات ورواد العمل الرياضي في دبي

المصدر: دبي - وام

كرَّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين في فئات الدورة الثامنة من "نموذج دبي للتفوق الرياضي" من اللاعبين والأندية وشركات كرة القدم في دبي الذين حققوا إنجازات خلال الموسمين الرياضيين الماضيين، وذلك خلال الحفل الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي صباح اليوم تحت شعار "طموح بلا حدود" في قاعة الجوهرة بفندق مدينة جميرا.

شارك في تكريم الفائزين في حفل التفوق الرياضي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وأعضاء مجلس دبي الرياضي، وأعضاء إدارات الأندية وعدد من المجالس الرياضية.

ويأتي هذا الحفل في إطار عام الخمسين وتزامناً مع الحدث العالمي الكبير "إكسبو 2020 دبي"، فيما يهدف الحفل إلى تعزيز قيم التفوق والتميز في العمل والارتقاء بمستوى الإنجازات تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بالحفاظ دائما على المركز الأول، ويتم فيه الاحتفاء بأصحاب الإنجازات الفردية والمؤسسية التي حققتها الأندية وشركات كرة القدم في دبي التي ما كانت لتتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة والتخطيط السليم والاستثمار الأفضل للموارد، ومن خلال العمل المشترك والمتكامل بين مجلس دبي الرياضي بقيادة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، وجهود رؤساء ومجالس إدارات الأندية والشركات لتحقيق الأهداف المرسومة لتعزيز الإنجازات وتطوير القطاع الرياضي بدبي.

وواصل مجلس دبي الرياضي نهجه في تكريم رواد العمل الرياضي في أندية دبي، ممن ساهموا في ترسيخ قواعد العمل في الأندية الرياضية وصناعة إنجازاتها وتخريج أجيال من الرياضيين الذين خدموا الوطن ومثلوه خير تمثيل، حيث كرّم مجلس دبي الرياضي خلال الدورات السبع الماضية من هذا الحفل 39 من رواد العمل الرياضي.

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