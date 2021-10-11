هدف بنزيمة بمرمى إسبانيا يبهر العالم.. لا يُصد ولا يُرد (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للهدف الخرافي الذي أحرزه النجم الفرنسي كريم بنزيمة بمرمى إسبانيا في المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، أمس الأحد، والتي توج بلقبها منتخب فرنسا بفوزه 2-1.

Benzema's goal looks even more incredible from this anglepic.twitter.com/B0Z3g1keIi — Sumaya (@sumaARw) October 10, 2021

وبعدما تقدم المنتخب الإسباني بهدف ميكيل أويارسابال، في الدقيقة 64، أطلق بنزيمة كرة رائعة بعيدة المدى استقرت في شباك الحارس أوناي سيمون على الرغم من محاولة الأخير في منعها العبور يسار المرمى وسط حالة من ذهول المراقبين، قبل ان يسجل كيليان مبابي هدف الفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة 80.

What a curl by karim benzema #ESPFRA phil jones mbappe france giroud pic.twitter.com/MhigCCgFgp — sancho (@scot_utd) October 10, 2021

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