مشهد مروّع يحوّل ملعب كرة قدم إلى حلبة مصارعة (فيديو)

سجلت مباراة بوتافوغو وكلوب ريغاتاس برازيل على ملعب "أوليمبيكو نيلتون سانتوس" في الدوري البرازيلي حادثة اعتداء قوية من المدافع جواو كايتانو ضد المهاجم رافائيل نافارو وسط حالة من الصدمة سيطرت على المراقبين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الاعتداء أو الالتحام القوي ظهر خلاله المدافع في مشهد تدخل متهور بعدما رفع قدمه عالياً على وجه المهاجم وأسقطه أرضاً ليظن المتابعين بأنها ليست مباراة لكرة القدم وإنما حلبة للمصارعة.

🚨⚽️ | NEW: An red card incident in Brazil’s Serie B pic.twitter.com/wqIzIc3l7Z