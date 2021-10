رونالدو يقهر محمد صلاح ويشكل أكبر خطر على الفرعون (فيديو)

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تألقه مع "الشياطين الحمر" وتسجيله ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات الشهر الماضي.

وكان المهاجم البرتغالي قد سجل ثنائية في مرمى نيوكاسل في ظهوره الأول بقميص يونايتد بعد العودة إلى النادي، ثم أحرز الهدف الأول في مباراة وستهام في استاد لندن بعدها بأسبوع.

وجاء فوز رونالدو بالجائزة على حساب المصري محمد صلاح عملاق ليفربول الذي كانت كل التوقعات تصب في مصلحته لنيل الجائزة أمام تألقه الملفت وتسجيله للأهداف حتى ذهب البعض لترشيحه ليكون أفضل لاعب في العالم مع نهاية الموسم إذا استمر على الوتيرة نفسها من الأداء.

وتفوق رونالدو كذلك على لاعبين كانوا مرشحين للفوز بالجائزة أيضاً وهم: البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وأنطونيو روديجر مدافع تشيلسي وألان ماكسيمان لاعب نيوكاسل وإسماعيلا سار جناح واتفورد.

Who else? ✨



Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is: @Cristiano 🔴 ⚪️ ⚫️#PLAwards pic.twitter.com/tgkoLkiTuj